鄭怡靜李昱諄不敵中國組合 WTT大滿貫賽獲亞軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣組合鄭怡靜與李昱諄今晚世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站女雙決賽，碰上去年亞錦賽金牌、中國組合陳夢與王曼昱，以直落3落敗，儘管拿下亞軍，但已是2人本季合拍最佳成績。

女雙世界排名第5的鄭怡靜與李昱諄，去年征戰WTT大滿貫賽新加坡站，在16強賽止步，今年捲土重來，一舉闖進決賽，也讓鄭怡靜昨天4強賽後受訪時直呼，已超出原先設定的目標。

尋求本季首冠的鄭怡靜與李昱諄，最近一次闖進決賽已是去年4月WTT曼谷球星挑戰賽，今天迎戰世界排名第6中國組合陳夢與王曼昱，對手曾在去年亞錦賽攜手奪金。

台灣組合首局在3比2領先時，一口氣連丟8分，儘管接連躲過2個局點、仍無功而返，以5比11讓出首局。

台灣組合次局則在6比6平手時，再度受制於對手攻勢、未能發揮，以6比11再丟1局。

已無退路的台灣組合，第3局依舊未能找到破解之道，開局就陷入2比8落後，最終以5比11落敗，本季首度闖進決賽，以亞軍作收。（編輯：陳政偉）1130316