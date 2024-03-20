更多編輯台推薦新聞：
圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣
科技

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
運動

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看
國際

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
WTT
新聞專題
WTT1/177
首頁 / 運動

WTT支線賽 莊智淵、陳思羽單打晉8強

2024/3/20 20:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣「桌球教父」莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站，以3比1擊敗印度選手夏哈，而陳思羽則以直落3橫掃塞爾維亞選手魯普蕾絲庫，雙雙闖進8強。

WTT本週移師黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），一連舉辦2站支線賽，首站共有3名台將參賽，包括莊智淵、黃怡樺與陳思羽，其中莊智淵榮膺男單頭號種子，而陳思羽則是女單第2種子。

世界排名第39的陳思羽首輪輪空，次輪以3比0力挫印度選手塞爾瓦庫瑪（Selena Selvakumar），今天16強賽對戰實力有一段差距的塞爾維亞選手魯普蕾絲庫（Izabela Lupulesku），以11比9拿下首局。

陳思羽次局以8比2強勢開局，隨後似乎打得有點急躁，讓對手一連化解3個局點，所幸陳思羽仍順利以11比6再拿1局。

陳思羽第3局把握聽牌機會，以11比5贏得勝利，挺進8強，下一戰將與19歲烏茲別克小將馬爾卡博（Markhabo Magdieva）交手。

其他台將部分，莊智淵成功在男單16強賽突圍，以11比7、12比10、8比11、11比7擊敗印度選手夏哈（Manush Utpalbhai Shah）。而黃怡樺稍早以局數1比3敗給韓國削球手徐孝元，無緣晉級。（編輯：張雅淨）1130320

#WTT
#莊智淵
#陳思羽
WTT
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鄭怡靜李昱諄不敵中國組合 WTT大滿貫賽獲亞軍
172.30.142.33