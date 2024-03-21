更多編輯台推薦新聞：
專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？
兩岸

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
WTT
新聞專題
WTT1/178
首頁 / 運動

WTT支線賽 莊智淵陳思羽無緣單打決賽

2024/3/21 20:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣選手莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站男單4強賽，與印度好手吉納納賽卡蘭鏖戰4局，以1比3落敗，而陳思羽以0比3敗給華裔盧森堡老將倪夏蓮，均無緣決賽。

42歲「桌球教父」莊智淵與陳思羽這次在黎巴嫩舉行的WTT支線賽貝魯特（Beirut）站男、女單賽場分頭出擊，各自闖進4強賽。

莊智淵4強賽出戰印度好手吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran），雙方生涯3度交手，莊智淵以2勝1敗略占優勢。

莊智淵今天首局在陷入6比10落後情況下，連續躲過2個局點後，未能再下一城，以8比11讓出。

莊智淵次局則與對手激戰至局末，在化解2個局點後，把握機會以13比11扳平戰局。

莊智淵第3局儘管克服開局1比6落後劣勢，但兩度扳平後，都未能一舉超前，以8比11再丟1局，第4局則浪費5比3領先機會，最終以9比11落敗。

世界排名第39名的陳思羽4強賽對手為第59名的60歲華裔盧森堡老將倪夏蓮，雙方去年曾在安曼挑戰賽首度碰頭，當時陳思羽以直落3輸球。

前3戰1局未失的陳思羽，今天前2局其實都有機會，可惜未能拿下，第3局則被被對手打出8比0攻勢，讓比賽大致定調，陳思羽最終以7比11、9比11、4比11落敗，無緣決賽。（編輯：陳政偉）1130321

WTT
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
WTT支線賽 莊智淵、陳思羽單打晉8強
172.30.142.60