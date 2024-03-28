鄭怡靜擊敗韓國新星 晉WTT仁川冠軍賽16強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽女單首輪上陣，以3比0淘汰韓國新星金娜英，闖進16強，而莊智淵、高承睿雙雙止步首輪。

WTT仁川冠軍賽在韓國仁川舉行，僅設單打項目，台灣共4名選手受邀參賽，包括林昀儒、莊智淵、高承睿與鄭怡靜，今天在首輪賽事登場。

世界排名第11鄭怡靜今年1月曾在果阿球星挑戰賽女單封后，今天與排名第30、18歲的韓國新星金娜英初次交手，鄭怡靜開賽在4比9落後情況下，拉出6比0強攻超前，儘管錯失1個局點機會，仍頂住壓力，以13比11搶下首局。

鄭怡靜次局乘勝追擊，以11比9拿下，第3局則是在開局0比2落後情況下，以一波8比0攻勢逆轉，儘管隨後被對手一連化解5個局點，所幸鄭怡靜及時回穩，以11比8收下勝利，16強賽將迎戰德國選手米特蘭（Nina Mittelham）、中國名將王曼昱之間的勝方。

教練鄭佳奇接受中央社記者訪問時表示，對方是韓國新生代最優秀的選手，很希望能代表韓國打奧運以及贏下比賽，而鄭怡靜賽前也做好充分準備。

其他台灣選手表現部分，台灣桌球一哥林昀儒稍早率先晉級16強，剛在WTT支線賽貝魯特二站奪冠的莊智淵，以局數0比3敗給日本選手張本智和，而高承睿與法國選手李布隆（Alexis Lebrun）交手，以1比3輸球。（編輯：陳政偉）1130328