獅隊UniGirls增2名日籍成員 對台式熱情應援印象深

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職統一獅隊今天舉行啦啦隊UniGirls新球季售票發表會，公布2名日籍新成員Chihiro、Nozomi，都是前日職西武獅啦啦隊員，她們都表示，台灣應援更熱情、距離更近，非常期待。

獅隊今天發表會邀請到元老大學姊、現任歌手林采欣到場表演，她在2008年至2010年擔任獅隊啦啦隊員，她今天表示，「滿感慨的，當時只有4個女生，現在舞台更多了，有不一樣的場地、場合，曝光的機會也更多，我是很羨慕的。」

UniGirls今天曝光新隊服，4名新成員也亮相，包括侯芳、包子、Chihiro（千紘）、Nozomi（希美），其中Chihiro、Nozomi是日籍成員，而且是日職西武獅隊前啦啦隊女孩。

Nozomi接受媒體聯訪時表示，跟學姊們一起練習時大家都非常親切，「都像姊姊一樣照顧我們，也都很漂亮可愛。」談到對台灣的印象，Nozomi指出，台灣的應援非常熱情，所以對於未來非常期待與興奮，「也希望有更多日本球迷關注我們，來台灣看棒球。」

Nozomi今天在發表會還展現了翻跟斗技巧，她表示，「因為今天礙於場地只能側翻，之後希望在球場表演後空翻給大家看。」至於最喜歡的台灣美食，Nozomi笑說，去年到台南棒球場時吃到球場有名的地瓜球，「真的非常美味，想要再吃吃看。」

Chihiro表示，今天現場聚集這麼多人非常印象深刻，與日本球場相比，台灣球場的應援與球迷沒有什麼距離、非常接近，未來會在球場上更努力。Chihiro也指出，跟學姊練習時大家都非常親切，讓她來到台灣很安心，「對之後的應援非常期待。」

此外，UniGirls今天也公布隊長Yuki、副隊長賴賴續任。（編輯：張雅淨）1130310