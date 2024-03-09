曾子祐春訓更有使命感 有望一軍對決潘威倫直呼幸運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職台鋼雄鷹隊迎接首個一軍賽季，野手曾子祐表示今年春訓感覺不太一樣、更有使命感；曾子祐「對決潘威倫」的夢想今年有望在一軍實現，他直呼幸運、也把潘威倫當目標。

中職新軍台鋼雄鷹隊首任選秀狀元曾子祐進到職棒後，在2022年開訓心願卡上寫下「精進自己、對決潘威倫」；20歲的曾子祐曾透露，小時候參加統一獅夏令營有跟潘威倫合照過，現在可以一同在中職打球、很想要對決看看。

雄鷹隊去年二軍出發，在二軍例行賽時曾子祐就有和潘威倫投打對決的紀錄，總計6打席敲出1支安打，選到1次保送也吞下1次三振。曾子祐表示，雖然潘威倫球速看起來沒有之前這麼快，但對決感覺球的品質還是很好。

今年是潘威倫球員最後一年，球團預計9月28日在台北大巨蛋主場賽事會是潘威倫引退賽，隔天回台南棒球場也會替潘威倫舉行引退儀式。

曾子祐笑說，看到潘威倫要引退的新聞出來後有特別看了一下賽程，「那2場比賽對手剛好都是台鋼，覺得很幸運，也蠻開心的」，曾子祐表示，潘威倫很辛苦努力在球場上拚到42歲，也是自己奮鬥的目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雄鷹隊今年終於要加入一軍例行賽，曾子祐表示，今年春訓準備起來感覺不一樣，大家使命感更重，也更清楚需要加強的方向，例行的團隊練習之後還會留下來自主訓練。

雄鷹隊招兵買馬，陸續加入有經驗的野手藍寅倫、王柏融、陳文杰等人，曾子祐表示，藍寅倫自我要求很高，通常都是第一個到球場跑步，有時候也會先練打擊，「我們都會在旁邊觀察學長做什麼，有問題也會詢問、討論。」（編輯：李亨山）1130309