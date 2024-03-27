台鋼洋砲魔鷹與路易士討論改變打法 盼更適應中職

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（中央社記者楊啟芳新北27日電）中職台鋼雄鷹洋砲魔鷹雖有日職經驗，但與打擊教練路易士討論過後改變打擊策略。魔鷹今天表示，因為路易士有中職經驗，希望能快速適應這個聯盟，很期待開打後與投手對決。

身為新球隊的雄鷹隊今年可以註冊5名洋將、登錄4人，但一軍登錄的4名洋將不能都是投手或野手。雄鷹隊開季準備6名洋將，包含5名投手及1名野手魔鷹（Steven Moya），身高201公分的魔鷹除了有大聯盟經驗，還曾於日本職棒發展。

今天官辦熱身賽進入最後一天，截至昨天，魔鷹出賽8場，29打數敲出11支安打，包含3支二壘安打、1發全壘打，打擊率達3成79。談到這幾場比賽打下來對中職投手的印象，魔鷹認為中職投手都很不錯，因此很期待進到賽季之後的對決。

為了適應中職，近期魔鷹與打擊教練路易士（Luis Santos）討論改變打擊策略，不會只追求全壘打。魔鷹表示，「因為教練（路易士）有在中職打球過的經驗，對這個聯盟有一定認識，經過討論後策略上有改變，重點是怎麼去快速適應這個聯盟，愈快能適應就愈能在這個聯盟生存。」

雄鷹隊本季加入一軍戰場，雖然很多隊友都是職棒經驗不多的年輕選手，不過魔鷹認為，「我們的競爭力並不差，像是昨天比賽雖然輸球，但也只有些許之差。」至於最印象深刻的年輕球員，魔鷹則提到，曾子祐最近狀況很好，表現令人驚艷。（編輯：吳協昌）1130327