獅隊吉祥物現身高雄 與雄鷹一起經營南台灣市場

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職統一獅隊吉祥物「萊恩」今天現身高雄澄清路及九如路街口，參與台鋼雄鷹開幕戰街頭造勢活動，2隊共同合作行銷，期待雙方一起經營南台灣棒球市場，拓展棒球市場人口。

近日雄鷹隊針對主場開幕戰積極進行街頭造勢宣傳活動，今天特別邀請來自台南統一獅隊的吉祥物萊恩擔任嘉賓，萊恩一大早就來到高雄澄清湖街頭，邀請高雄球迷力挺台鋼雄鷹隊。

萊恩也邀請高雄球迷於4月12日至14日到台南棒球場，欣賞台鋼雄鷹與獅隊首度對戰。獅隊球團表示，當週會結合台鋼雄鷹在台南棒球場舉辦交流活動，屆時歡迎南台灣喜歡棒球的球迷一起進場相挺。

萊恩今天特別外帶台南美味早餐牛肉湯，親送到高雄給雄鷹隊的吉祥物TAKAO，為了保持美味，萊恩還特別囑咐老闆務必要將湯、肉分開包裝，讓在高雄辛苦站街頭的TAKAO能夠品嚐到台南最甜美的牛肉湯，充分展現南台灣的熱情。

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萊恩參與街頭造勢活動後，TAKAO特別幫萊恩導覽，參觀台鋼雄鷹商品部及辦公室，讓萊恩這趟高雄之旅收穫滿滿。

統一獅領隊蘇泰安表示，新球季即將開始，身為南台灣球隊多了一個新夥伴台鋼雄鷹，球場上2隊教練、選手彼此競爭，在行銷活動上彼此可以互相合作，拓展棒球市場人口，期待在雙方合作下，能讓彼此的球迷都能踴躍進場為自己喜歡的球隊加油，透過行銷活動結合期待創造雙贏。（編輯：李亨山）1130327