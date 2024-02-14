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陳鏞基續當球員盼心態保持年輕 獲獅隊東山再起

2024/2/14 15:25（2/14 16:32 更新）
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（中央社記者謝靜雯台南14日電）中職統一獅隊今天舉行開訓典禮，40歲野手陳鏞基獲頒球隊「東山再起獎」，本季繼續以球員身分場上拚戰，他寫下心願Young，盼場上抱持年輕時的心態，做什麼事都要有拚勁。

中華職棒統一獅隊今天在台南市立棒球場舉行開訓典禮，陳鏞基去年球季打出回春表現，雖沒能獲頒中職「東山再起獎」，但球團肯定他的表現，今天開訓典禮頒發獅隊「東山再起獎」，陳鏞基笑說，這個獎希望拿一次就好，代表表現沒有大起大落，新球季希望幫助球隊，一起努力拿下最好成績。

針對新球季合約狀況，球團領隊蘇泰安表示，目前團隊談約接近9成，陳鏞基談約朝複數年方向，也有討論含教練約的想法，只確定今年球季還是球員合約，合約溝通還需要一點時間。

陳鏞基表示，合約部分交給經紀公司處理，目前還沒有收到通知，還是球員身分就先專注在球場上，迎接新賽季的挑戰，至於教練約的部分還不知道細節，職務和年限也還不清楚，有消息會再通知大家。

陳鏞基開季心願卡寫下Young（年輕），他透露，希望保持年輕的心態，雖然大家稱他為資深球員，但資深只是年齡上的定義，要怎麼控制心態、態度最重要。

陳鏞基認為，場上的東西不好控制，但心情可以控制，希望保持競爭力，也讓年輕球員看到老大哥也是很有活力的，扮演好球隊老大哥的角色，用講的年輕球員可能無法體會，就直接做給他們看。

陳鏞基有感而發，直言現在是職棒球員生涯後期，希望找回剛接觸棒球時的心態、態度，好好把握機會。（編輯：龍柏安）1130214

#東山再起獎
#陳鏞基
#蘇泰安
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