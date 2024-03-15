當教練不在生涯規劃 周思齊：以管理職為方向學習
2024/3/15 15:01（3/15 15:22 更新）
（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職中信兄弟周思齊即將於今年球季後引退，對於引退之後的未來規劃，周思齊表明教練職沒有在生涯規劃中，將朝球隊的公司治理、管理職方向學習，兄弟球團也意培養。
職業生涯邁入第20個球季的周思齊，今天召開記者會親自宣布本季結束後要引退。對於引退後的規劃，他明確表示：「教練職一直沒有在我的生涯規劃裡，教練人才在台灣是很足的，我想做有別於教練的其他事情。」
周思齊指出，已有跟公司討論過，對於公司治理、管理職很有興趣，「希望朝這方面學習，很感謝公司願意給我這個機會，在過去這是不可能發生的事情，公司願意培養我，很感謝中信集團。」
兄弟領隊劉志威則表示，以周思齊的思維來說，球團認為他非常有潛力，球隊對他也有培養計畫，「這一點也不用等退休，已經討論好幾次了。」
劉志威指出，目前的方向很明確，不管是公司還是球團都希望有這方面人才加入，「思齊是我們視為重點人才，來推動棒球運動事務，有很多面向他都能幫助到，這方面算是雙方有共識的。」
此外，今天引退記者會也曝光了「周思齊引退紀念搖頭公仔」，完整還原他站上打擊區前的招牌伸展動作，底座以電影膠捲意象呈現職棒生涯的縮影，代表周思齊堅定信念20年來始終如一，預購時間為今天19時起至21日23時59分。（編輯：龍柏安）1130315
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