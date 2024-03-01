周思齊從台北市立棒球場打到大巨蛋 集滿中職19座球場現役第1人

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職中信兄弟隊今天在台北大巨蛋安排練球，老將周思齊率先集滿19座中職例行賽球場，是現役第1人。周思齊終於等到大巨蛋，進場有點迷路，笑說本季還可來很多次可教破解巨蛋。

中信兄弟隊明天將在台北大巨蛋與日職讀賣巨人隊打交流賽，兄弟今天下午安排練球，野手周思齊回憶，從1999年、大學時期就聽說要蓋大巨蛋，真的看到巨蛋球場啟用很感動，也有點不太真實的感覺，「沒想到我們這世代的球員還可以等得到」。

首度在大巨蛋球場練球，周思齊表示，草皮比較軟，跑起來腳踝吃力會比較多，但也有好的影響，就是跑起來很舒服，而且滾地球不用算彈跳。他開玩笑說，今年球季野手在台北大巨蛋的守備應該會變好，與天母棒球場一樣、失誤率會降低。

台北大巨蛋今年也有排入中職例行賽場地，為中職第19座例行賽球場，周思齊是現役首先湊滿19座球場的球員。

周思齊談起以前在台北市立棒球場比賽回憶很多，從少棒打到職業，包括台北市立棒球場告別賽也有參加，還有印象某底片相機品牌冠名贊助盃賽在台北市立棒球場舉行，開轟就可以獲得1台相機，當時拿鋁棒打，加上棒球場比較小，印象中拿了10幾台相機當禮物。

周思齊近期出新書「棒球場的歷史與養護入門全書」，他笑說，今天首度踏入台北大巨蛋，還有點迷路，今年兄弟會在台北大巨蛋打23場中職例行賽可以習慣。他也開玩笑表示，可能之後就可以出書教大家「破解大巨蛋」，找出可以迅速走到大巨蛋的方法。（編輯：管中維）1130301