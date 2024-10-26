「野獸」林志傑再提本季應會退休 盼有完美結局

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣職籃PLG台北富邦勇士42歲老將「野獸」林志傑日前拋出今年可能生涯最後一季的想法，引發關注，他今天再次強調，考量身體狀況，應該會退休，希望能有個完美的結局。

林志傑為台灣籃壇的看板球星，也是昔日國家隊主力，他從2003年挑戰超級籃球聯賽，曾獲得SBL得分王、年度最有價值球員（MVP）、總冠軍賽MVP等殊榮，後來轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），並在2019年返台加盟富邦勇士，幫助勇士締造P. LEAGUE+3連霸，更蟬聯PLG4屆人氣王。

勇士上季挑戰PLG4連霸失利，本季陣容有不小變動，陣中指標球星林志傑在日前鬆口，這季可能是他生涯最後一季，他今天在開幕戰前接受媒體聯訪時表示，考量身體狀況，今年應該會退休，「原本想說再過一下子，會跟球團、許哥（許晉哲）更明確說這件事情。」

林志傑表示，雖然目前身上沒有大傷，但打球多年一定都會累積一些傷勢，「可能不會很嚴重，但都有存在感。」

從2019年返台至今，林志傑坦言，能打到現在已經很開心，不會有遺憾，現階段就享受籃球帶給他的快樂。

面對球員生涯最後一季，林志傑強調，將扮演好球員角色，盡力打出好表現，完成球團設定的目標，「希望有一個很完美的ending」。

中職中信兄弟日前為周思齊風光舉辦引退儀式，而林志傑對於引退儀式則是平常心看待，他認為，「沒什麼好去要求多風光，就順其自然，其實對我來講，也滿適合我的風格。」（編輯：李亨山）1131026