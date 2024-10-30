PLG鋼鐵人開幕週移師高雄海音館 不排除未來再租

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（中央社記者陳容琛台北30日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 高雄鋼鐵人今天宣布，12月7日至8日主場開幕週將移師高雄流行音樂中心海音館舉行，成為一大亮點，未來也有機會再承租海音館出賽。

過去3季主場都在高雄市鳳山體育館的鋼鐵人，受到場館整修影響，只能另尋其他高雄、屏東場館，最後選定在高雄中學進行。不過，鋼鐵人今天宣布，12月7日至8日舉行的主場開幕週，將前進可以容納4000名觀眾的高雄流行音樂中心海音館。

高雄流行音樂中心海音館位於真愛碼頭及駁二特區附近，具有濃厚的藝術氣息，過去也多半以音樂、舞蹈性質演唱會為主，包含台灣知名樂團滅火器演唱會、2021第12屆金音創作獎頒獎典禮及2023年走鐘獎都曾在此舉辦，如今鋼鐵人將籃球場搬進海音館，期盼作為新賽季一大亮點。

鋼鐵人總經理方永璽接受中央社採訪時表示，當本季確定無法在鳳山體育館比賽時，一直在高雄尋找合適的場地，後來在因緣際會下找到海音館，隨即與高雄文化局接洽，歷經一點時間籌備、溝通，終於敲定相關細節，「我們評估後覺得海音館幾乎沒有缺點，又屬於高雄比較熱鬧的區域。」

方永璽補充，主場開幕週還會陸續公布其他驚喜，包含場館的布置、硬體上給予球迷的感受及表演嘉賓等，甚至不排除之後持續承租海音館作為主場，「但海音館的檔期無法長時間預定，不過為了高雄球迷，只要有機會我們一定積極爭取。」（編輯：陳政偉）1131030