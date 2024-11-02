PLG領航猿轟倒勇士 締造2隊史紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天在主場開季首戰，團隊全場飆進19顆三分球、34次助攻，2項數據均打破隊史紀錄，最終以105比94擊敗台北富邦勇士，收下2連勝。

領航猿、富邦勇士連2週碰頭，今天輪到領航猿在主場桃園市立綜合體育館應戰，儘管領航猿首節以18比22落後，但在次節持續緊咬比分，並在最後3分鐘靠著洋將伯朗（Alec Brown）、布依德（Julian Boyd）輪流在外線開火，並趁著對手單節出現7次失誤，半場結束以51比40超前。

領航猿第3節三分火力依舊不停歇，且白曜誠、李家慷、盧峻翔加入得分行列，最多領先22分。

勇士決勝節展開反攻，團隊單節轟下35分，洋將漢米爾頓（Jordan Hamilton）就包辦14分，可惜依舊無力回天，讓領航猿成功捍衛主場，且開季2場勝利都從勇士手中拿下。

領航猿此役19顆三分球、34次助攻，雙雙寫下隊史紀錄，且全隊6人得分雙位數，而攻守俱佳的布依德功不可沒，攻下加盟領航猿以來新高的28分，外加8籃板、4助攻。

布依德賽後受訪時表示，感謝隊友無私，將球傳給他，儘管他的得分為全隊最高，但他仍對自己罰球6投僅2中不滿意，他認為還有進步的空間。

至於勇士陣中的莫巴耶因傷缺陣，預計缺席6週，讓球隊戰力遭遇考驗，此役以漢米爾頓表現最佳，進帳23分、7籃板，但依舊難以力挽狂瀾。（編輯：陳政偉）1131102