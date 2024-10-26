PLG李家慷關鍵三分球力退勇士 領航猿首戰開紅盤

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣職籃P.LEAGUE+新賽季今天揭開序幕，桃園璞園領航猿與台北富邦勇士激戰至決勝節，靠著李家慷飆進2顆三分球，打破僵持不下的局面，率隊以84比74獲勝，收下開季首戰勝利。

台灣職籃P.LEAGUE+本季規模縮減至4隊，開幕戰由過去曾締造3連霸的勇士在主場台北和平籃球館對戰上季亞軍的領航猿。

雙方打得膠著，主場作戰的勇士前3節結束僅以60比59些微差距領先，一路拉鋸至決勝節，領航猿在69比69平手時，靠著洋將布依德（Julian Boyd）上籃，加上李家慷命中2顆三分球，拉出一波11比0攻勢，此役首度取得雙位數領先。

勇士末節少了因傷退場的莫巴耶，長達3分多鐘得分乾旱期，靠著洋將漢米爾頓（Jordan Hamilton）上籃才止血，但依舊未能改變戰局，最終領航猿以10分差勝出。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）接受媒體聯訪時表示，儘管球隊第3節進攻停滯，所幸防守有穩住，決勝節對方可能因為少了莫巴耶，因此亂了節奏。

領航猿以布依德表現最出色，拿下19分、15籃板，盧峻翔進帳15分，至於決勝節打破僵局的李家慷，貢獻13分。

談到決勝節的表現，李家慷表示，相較於個人表現，他更想打團隊籃球，希望能幫助球隊打得更流暢，防守更有效率。

勇士單場22次失誤，三分球更是28投僅3中，種下敗因，全場以漢米爾頓表現最佳，攻下21分、8籃板。

勇士執行教練吳永仁表示，前段比賽打得不錯，但很可惜輸在球隊本身，以今天失誤和三分命中率，想要贏球非常困難。

選秀狀元莫巴耶首秀出賽近30分鐘，獲得10分、5籃板、2助攻，但在第3節尾聲受傷後就未再上場。吳永仁表示，目前已送莫巴耶至急診、照X光，明天將會缺陣。（編輯：李亨山）1131026

台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿隊26日在新球季開幕戰作客台北和平籃球館交手台北富邦勇士隊，領航猿洋將布依德（Julian Boyd）（左）貢獻19分15籃板，助隊以84比74拿下本季首勝。中央社記者張新偉攝 113年10月26日

台灣職籃P. LEAGUE+新賽季開幕戰26日在台北和平籃球館登場，桃園璞園領航猿隊終場以84比74擊敗主場台北富邦勇士隊，領航猿洋將葛拉漢（Treveon Graham）（左2）貢獻15分7籃板6助攻，助隊旗開得勝。中央社記者張新偉攝 113年10月26日

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟26日在台北和平籃球館進行新球季開幕戰，桃園璞園領航猿隊終場以84比74擊敗台北富邦勇士隊奪得首勝，領航猿盧峻翔（持球者）貢獻15分4籃板4助攻，助隊贏得首勝。中央社記者張新偉攝 113年10月26日