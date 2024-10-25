周思齊43歲生日兄弟奪冠是禮物 盼學弟樹立新王朝

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（中央社記者謝靜雯台中25日電）中華職棒中信兄弟隊教練周思齊26日要過43歲生日，生日前夕球隊奪下隊史第10冠，他感謝學弟送的生日禮物，直言時代已經不同，希望學弟們寫下新時代、樹立兄弟新的王朝。

中職中信兄弟隊與統一7-ELEVEn獅隊爭冠，兄弟系列賽戰績4勝1敗、奪下隊史第10冠，周思齊今年球季結束引退，首度以教練身分參與兄弟的總冠軍賽，也跟著球隊一起奪冠。

周思齊退休後獲聘亞洲棒球總會會長辜仲諒的特助，他表示，以後進場的機會也變少了，這個時刻會牢牢記得。

周思齊提到，以教練身分跟著球隊打總冠軍賽沒有壓力，知道大家都準備好了，但今年總冠軍賽確實感覺跟過去不太一樣，之前還感覺陣中年輕球員沒有什麼經驗、很緊張。

他還笑說，之前兄弟有段時間多年爭冠失利，「那是學長們不爭氣，希望接下來學弟們可以寫下他們的時代，樹立兄弟新的王朝」。

周思齊認為兄弟有很好的文化，設定目標、一起完成，兄弟最珍貴的文化就是沒有個人、只有團隊。

今年中職總冠軍賽觀眾人數破紀錄，周思齊也很有感觸，提到最早以前甚至遇過只有2000多名觀眾，但現在都是萬人起跳，時空背景不一樣了，希望學弟們要珍惜，大家繼續努力。（編輯：陳彥鈞）1131025