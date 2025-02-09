周思齊新書述球員生命史 盼重視台灣運動文化紀錄

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）退役球星周思齊出書採用球員少見的寫真書形式，「這是一本故事書，講述一名球員的生命史」，透過影像把讀者帶入不同時空，也盼有人替12強奪冠記錄，留下台灣運動文化的故事。

周思齊出版新書「The Last Chapter：周思齊的最終章」，資深運動攝影記者游智勝是共同作者，書中集結近百張照片與文字紀錄，盼帶著球迷再次見證傳奇落幕，首刷3500本，加上再刷目前印刷量約5000本。

周思齊在首刷限量珍藏版寫下想對球迷說的話，感謝球迷們一路陪伴，「二十年來的每一天，因為有你們的應援，才讓我能堅持下去。時間帶不走你們的每一次吶喊與淚水，反而茁壯了我對棒球的愛與熱情。再次感謝你們，見證我的最終章。」

今天新書發表會上，游智勝提到，接到出書的想法，開始從硬碟中翻找照片，從上千場、上萬張照片中挑選，很多回憶湧現，也讓大家看到，一個球星的誕生，不一定一開始就是大家矚目的焦點，過程中有默默努力，遇到困難去面對、解決，最後有個華麗的結束，這是很不容易的事情。

周思齊分享，2001年入選亞洲棒球錦標賽代表隊，他出賽不算多，或許不是攝影鏡頭捕捉的主角，但出現在畫面中，往後能成為線索，就這樣慢慢勾勒出他的球員生涯故事，這本書也是一部球員的生命史。

周思齊有感而發，運動文化的保存影像很重要，可以將人帶回特定時空，他也提到去年底世界12強棒球賽台灣奪下世界冠軍，看奪冠特展時也有想過，「會不會5年、10年後，這些東西就不見了，有沒有人幫他們記錄下來。」

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周思齊提到，常常會想，過去很多值得記錄的東西為什麼沒能累積下來，包括1992年巴塞隆納奧運銀牌，當時的榮景不亞於世界12強賽奪冠，這些故事記憶都需要累積，運動文化的記錄保存很重要，希望片段的記憶可以延續。

周思齊提到，每張照片都可能成為未來的線索，包括奪冠、某個球員成為球星，都不是突然發生的，每個人、每件事情都有醞釀期，很羨慕美國、日本，只要有球員爆紅，馬上可以整理出從小到大的紀錄，這也值得學習。（編輯：管中維）1140209