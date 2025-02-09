周思齊新書巧思紀念王光輝 直言翻完整本會想哭

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）退役球星周思齊新書以近百張照片與文字集結，他笑說翻完整本書會想哭。第26、27頁題為「努力的痕跡」是他脫皮長滿厚繭的手掌照片，他透露安排巧思是為紀念已故總教練王光輝。

周思齊結束球員生涯後轉任亞洲棒球總會會長特助，出版新書「The Last Chapter：周思齊的最終章」，他今天在新書發表會上表示，這本書算是書寫球員生涯的最後一本，「致青春」也與球員生涯告別，並要邁入另外一個青春。

這本書與過往不同，照片的篇幅比文字更多，透過近百張照片與文字集結成寫真書，共同作者為資深體育攝影記者游智勝。

新書發表會上，周思齊透露，台灣運動員很少有類似這樣的寫真書，但運動是很寫實很真實的東西，希望透過超越純文字的紀錄，讓大家看到球員運動場上不一樣的畫面。

游智勝回憶，首度拍攝周思齊應該是在2001年亞洲棒球錦標賽，拍攝周思齊超過20年，直言周思齊是「無死角男神」，本身長得帥，沒有左臉、右臉問題，面對鏡頭很自然、不會彆扭。

周思齊回覆，有時候看媒體拍某些球員角度很好看，「本來可能沒有很好看，被媒體拍得很好看，我就會問他們說，我可不可以也這樣拍」。

新書發表會吸引上百名球迷到場，周思齊原本感性地說：「從第一頁翻到最後一頁會想哭」，又不忘幽默補充：「是想到原來我以前過這麼辛苦」。他提到，寫書的過程中，很多以前淡忘掉的東西像跑馬燈浮現，留下很多過去的記憶，也述說很多故事。

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周思齊特別分享最難忘的篇幅，第26、27頁1張巨大周思齊手掌的照片，題為「努力的痕跡」，照片雖然只有手，卻故事性十足，可以看到周思齊的手長滿厚繭、脫皮，甚至有點關節變形。

周思齊直言，刻意選擇放在26頁，為了紀念已故總教練「老大」王光輝（背號26號）。他提到過去沒有什麼機會，謝謝王光輝將他選入兄弟隊，雖然剛加入球隊手部鉤狀骨骨折，但當時球隊很多傷兵，很珍惜有機會，即便手還沒完全好還是想要上場拚，「希望可以紀念我跟老大之間的故事。」（編輯：管中維）1140209