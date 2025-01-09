大巨蛋引退展出球具 潘威倫、官大元很感動

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）台北大巨蛋從明天起開始特展，今天記者會邀請在大巨蛋引退的官大元、周思齊、潘威倫出席，潘威倫表示，一路看到大巨蛋誕生非常感動，官大元則直呼，「一切像做夢一樣。」

台北大巨蛋以「From Dome To Future巨誕」為主題，推出期間限定特展，將於明天開始進行至4月20日，每週四至日都可以參觀。台北大巨蛋去年營運首年，總共舉辦了92場賽事及活動，其中有中職球星周思齊、官大元及潘威倫的引退儀式，這次特別展示3名球星的實戰球具。

遠雄巨蛋總經理李柏熹表示，大巨蛋的落成過程中經歷了很多風雨，「當初就說一定要讓中華職棒進得了巨蛋，雖然當時大家都說中職租不起，但我們一定要讓球迷愈來愈多，讓棒球在台灣成為真正的國球，今年新開始邁入下一步，要把台灣百年棒球軌跡呈現出來，整個空間都成為棒球展示空間。」

在大巨蛋退役的前統一獅隊潘威倫表示，看到展覽其實很感動，「因為從小時候在看球，看到以前的球場，一直到到大巨蛋誕生，自己又在大巨蛋出賽，這個過程很感動，也看到台灣棒球環境的進步。」

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潘威倫退役之後預計今年會擔任獅隊教練，不過他表示，目前生涯下一步都在規劃中，也還在跟球隊商談。潘威倫也指出，最近剛好比較有時間，都是在陪伴媽媽為主。

身為第一個在台北大巨蛋引退的前中信兄弟球星官大元表示，「這一切就像做夢一樣，從一個素人投手，一直到職棒、甚至在大巨蛋引退，自己的實戰物品還可以成為大巨蛋裡面的文物去做參展，像夢一樣也非常榮幸。」（編輯：李亨山）1140109