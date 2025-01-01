周思齊訪美國橙縣僑委會 盼透過棒球文化推廣台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職球星周思齊退役後接任亞洲棒球總會特助，近期前往美國加州拜訪橙縣僑務委員會委員，盼能與橙縣僑委會的「台灣傳統週」有更緊密的合作，透過棒球文化推廣棒球運動與台灣。

中信兄弟退役球員周思齊接任亞棒總特助工作，負責協助亞棒總各項棒球業務推廣相關事宜，近日進行各項推廣棒球的訪問活動，並親訪美國加州橙縣僑務委員會委員汪蔚興，請教有關僑委會舉辦「台灣傳統週」與當地球團合作辦理「台灣日」的相關議題。

近年美國職棒球隊舉辦台灣日，除了邀請台灣知名的棒球界人士前往開球，也會邀請台灣職棒的啦啦隊到場表演、話題十足，不僅當地僑胞都相當支持，在台灣也有不少的討論度。

美國加州橙縣的台灣傳統週為僑委會每年重要活動之一，近兩年橙縣的台灣傳統週與洛杉磯天使隊結合舉辦台灣日，邀請中職球團啦啦隊到場表演，並搭配場邊的台灣文化村展出活動，期許透過棒球這項全球性的運動來連結台灣與美國社會的交流與溝通，除了推廣台灣文化，也凝聚當地僑胞向心力。天使隊的台灣日連續兩年都吸引超過上千名僑胞進場一同參與，場面相當熱鬧。

周思齊表示，棒球運動不僅是台美之間的共同語言，同時也是最能凝聚向心力的運動，台灣人也許對於美國球隊舉辦「台灣日」意義還停留在比較表面的認知，但「台灣日」的活動其實背後有更多文化層面的意涵。

周思齊希望能棒球文化與「台灣日」有更多緊密的合作與連結，將在地與台灣棒球有關的人、事、地、物爬梳整理，例如有著台灣人故事的梅斯（Willie Mays）舊居，期盼透過「棒球文化」與「台灣傳統週」更多元、深入的合作，並將當地與台灣有關的棒球文化與故事一起記錄下來。（編輯：李亨山）1140101