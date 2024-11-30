亞棒總執委會辜仲諒周思齊與會 2025亞錦中國舉行

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）亞洲棒球總會（BFA）今天在日本松山舉行執委會，亞洲棒球總會會長辜仲諒與特助周思齊都與會；會中確定明年亞洲女子棒球錦標賽、亞洲棒球錦標賽將在中國舉行。

亞洲棒球總會在今天召開今年度第2次執行委員會議，世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會會長辜仲諒2022年上任時拋出「團結亞洲，打造亞洲大聯盟」的願景，擁有45億人口的亞洲被視為潛力新藍海，希望透過整合各界資源，致力提升亞洲各國基層棒球水準，朝打造世界棒壇新勢力目標前進。

辜仲諒致詞時特別感謝日本棒球協會用心，讓執委會能在日本松山市順利舉行，不忘向從西亞遠道而來的伊朗、巴基斯坦會長及會員致謝，為了亞洲棒球的發展，「飛越3000、4000公里，辛苦你們了！」此次BFA執行委員會議，中信兄弟退役球星、亞洲棒球總會會長特助周思齊亦首度參與。

會議中決議明年由中國棒球協會承辦第4屆亞洲女子棒球錦標賽（Women's Baseball Asian Cup）、第31屆亞洲棒球錦標賽（Asian Baseball Championship）兩大重點賽事。

會議中，巴基斯坦代表建議明年西亞盃（West Asia Cup）前兩名隊伍可直接參加亞錦賽，泰國代表則提議，由泰國承辦亞洲女子棒球錦標賽分區預賽，各國為了提升自身棒球實力，均積極爭取參賽與賽事承辦權。

辜仲諒上任以來，先在2022年設立「東南亞棒球發展暨訓練中心」、捐贈球具扶植泰國青少棒，2023年更前進杭州蕭山區的瓜瀝棒球場設立「亞洲女子棒球訓練基地」，並與中國棒球協會簽訂合作備忘錄，選定特定省市打造棒球重點發展區域，建設青少年棒球培訓基地，向下扎根各國基層棒球，希望不久的將來，這股新力量將翻新亞洲棒球新面貌。（編輯：陳政偉）1131130