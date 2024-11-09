重光盃少棒賽開打母校光復參賽 周思齊私心笑喊加碼

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）重光盃全國少棒錦標賽今天開打，總計32支球隊參賽，中職退役球星周思齊出席開幕典禮，勉勵母校花蓮縣光復國小學弟們加油，笑說若打進4強會「私心」加碼多送球具。

第16屆重光盃全國少棒錦標賽今天在台北市新生公園棒球場開打，退役球星周思齊以球芽基金創辦人身分出席。周思齊與重光盃合作，直言這裡已是他的家，「主辦人陳炳甫是我的大哥，這裡的人我也都很熟悉，希望這個比賽可以繼續下去，只要需要我在，我就會在。」

財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫感謝周思齊每年都來送祝福，並提到優秀的球員很多，令人敬佩的比較少，希望小朋友未來行有餘力，也能像「周董」一樣，做很多對社會有益的事。

周思齊的母校花蓮縣光復國小首度受邀參賽，周思齊笑說，如果大家打出好成績就會送球具，「學長私心多給你們一點鼓勵，如果進4強，學長一定加碼。」但光復首戰以3比14不敵新竹市東園國小，隊史首勝要再等等。

光復教練王國華表示，偏鄉球隊招生不易，別的球隊是派5、6年級球員出來比賽，光復是1到6年級都得上戰場，有點殘酷，但就當作學經驗。

光復5年級球員吳定謙身高不到140公分，但身手靈活，不僅鎮守游擊大關，還經常提醒隊友補位，努力向團隊至上的周思齊看齊。今天敲出1支二壘打，他表示，今天看到學長周思齊，跟電視上不太一樣，「很帥，很親切。」

重光盃傳統的「賽外活動」今年安排大家去台北市兒童新樂園，而王國華表示，目前還沒跟球員們說可以去玩，相信他們會很開心，「感謝主辦單位一直以來的堅持，讓我們鄉下孩子可以見見世面。」（編輯：張雅淨）1131109