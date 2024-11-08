球芽攜手永達社福基金會 盼成花蓮震災孩子支柱

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）球芽基金今天表示，今年4月3日花蓮發生強震造成災情，球芽與公益夥伴永達保經及永達社福基金會發起捐助計畫，盼協助花蓮地區服務學校早日恢復運作，成為孩子們的支柱。

由職棒退役球星周思齊創辦的球芽基金與永達保經及永達社福基金會合作，希望秉持集結善的力量，活用善的資源，實踐善的希望工程為理念，關懷弱勢朋友。

今年4月花蓮強震過後，永達保經、永達社福基金會發起「0403花蓮賑災捐款」，共捐贈新台幣300萬元，並與球芽基金合作展開為期2年的計畫，捐助亟需協助的受贈單位，作為災區校園、學校學生災後生活及其家庭的後續重建之用。

球芽基金今天發布新聞稿表示，此次專案執行將以球芽基金長期服務的學校列為主要服務對象，包含花蓮縣秀林鄉崇德國小、新城鄉新城國小、花蓮市中正國小、中原國小、花蓮縣立化仁國中，將針對校舍因地震產生的災損、學生家中房屋產生紅黃單情形。以及家中主要經濟來源因地震影響失業或無薪假等受災情形，進行一次性立即性的受災補助。

此外，受災戶學生可透過學校申請獎學金，符合資格者最多可獲得兩學年（4學期）的獎學金補助，也將結合專業諮商或相關團隊，入校舉行震後安心講座或活動，並且提供低收入戶受災學生營養品，期盼以多面向並且持續性的公益關懷，幫助受災的學校與家庭早日恢復正常生活。

球芽基金創辦人周思齊與理事長蕭莉綾在永達的例會時前往拜會總經理陳慶鴻，感謝永達今年的0403專案，讓今年花蓮的孩子有了永達作為後盾，可以更安心地學習。

蕭莉綾表示，今年花蓮地震、颱風天災頻傳，學校受損部分已即時撥預算讓學校能重建，同時已撥付房屋受損家庭修繕補貼、受影響的家境困難孩子的助學金，目前執行約100萬元，兩年的專案與一起攜手成為孩子們的支柱。（編輯：管中維）1131108