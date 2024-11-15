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酒防中心週年轉介178人 4成曾酒駕、3成酒後暴力

2024/11/15 17:43
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（中央社記者曾以寧台北15日電）全台首家戒酒暨酒癮防治中心成立滿週年，主任方俊凱今天說，已有近千名民眾求助，轉介178人進一步治療，其中約4成曾酒駕、3成有酒後暴力紀錄，提醒戒酒無法靠意志力。

衛生福利部去年委託馬偕醫院成立國內首家「戒酒暨酒癮防治中心」，今天舉辦「健康台灣好生活！戒酒有醫伴你行」週年記者會，衛福部長邱泰源出席參與，職棒退役球星周思齊現場呼籲民眾，掌握「識酒」、「防酒」、「戒酒」防禦酒精成癮3要。

周思齊分享，自己身邊很多人受酒癮所困，棒球職場壓力大，比完賽可能已經晚上11時左右，大腦裡都是多巴胺，很亢奮，要在短時間內回去休息非常困難，因此很多人會依靠酒精或藥物解決，卻導致酒精成癮。

酒防中心週年成果，方俊凱說，共有近1000多名民眾聯繫諮詢，其中5成多是親友代為諮詢，3成多是飲酒者本人，另外則有1成多是家防中心或社區社工協助求助；經中心短期介入，成功轉介178名飲酒者到全國各地醫院做進一步治療，其中約4成曾有酒駕經驗，約3成曾有酒後暴力傾向，2成多曾有自殺意念。

「戒酒要有方法。」方俊凱表示，民眾對戒酒最大的迷思就是可以靠「意志力」。因為想喝酒的感覺不是大腦在掌控，所以光靠意志力來控制喝酒慾望是控制不住的，而是要透過心理治療、改變行為模式、團體治療或戒酒藥物等協助控制。

此外，方俊凱指出，酗酒分「開心喝酒」和「鬱悶喝酒」2種情況，控制的神經不同，需要使用的藥物也不同，台灣已在2019年引進新款戒酒藥物，可以抑制飲酒慾望，不過藥物剛進來就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病），民眾看診意願受影響，推廣不易。

衛福部表示，自104年起積極推動戒酒深耕計畫，補助醫療機構建立跨網絡轉介管道早期發現早期轉介、推動戒酒醫療與社會復健協助、同時也提供個案管理及社會資源轉介服務等，協助酒癮個案回歸社會。過去計畫成果也顯示，個案接受治療後，有近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降。（編輯：管中維）1131115

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