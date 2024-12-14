王威晨任球芽頒獎嘉賓 鼓勵小球員多元閱讀不分形式

（中央社記者謝靜雯台北14日電）「2024新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華」今天活動中頒發球芽基金獎學金，中職中信兄弟球星王威晨擔任嘉賓，在座談會中分享打冠軍戰心境，也勉勵小球員們多元閱讀不分形式。

球芽基金自創立以來致力於偏鄉基層棒球隊的閱讀教育推廣，期盼愛棒球的孩子在追求球技進步過程中，學業成績也可兼顧不偏廢。

球芽基金在新竹縣選定新竹縣中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小以及五峰國小等5所學校棒球隊作為服務對象，除定期舉辦閱讀講座，也安排許多運動產業界的職人到校與棒球隊小朋友分享，並推出許多閱讀推廣活動鼓勵小朋友培養閱讀習慣，設置專屬給棒球隊申請的球芽基金棒球獎學金以及閱讀獎學金。

球芽基金與新竹縣政府教育局、文化局共同舉辦「2024新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華」活動，今天共頒發球芽基金棒球獎學金、金豹特別獎以及閱讀獎學金的共19名獲獎小球芽。

中職中信兄弟球星王威晨受邀出席座談會，有小球員問到：「在打冠軍戰的時候，威晨哥哥是什麼樣的心情？」王威晨回覆：「你一定以為我要回答很緊張對不對？但是我的答案不是緊張，是把自己準備好，然後去享受比賽。」

王威晨也和小球員們分享，因為學長周思齊學長一直鼓勵多看書，只是平常真的太忙了所以沒有閱讀的時間，但現在不僅是實體書的閱讀，還有許多有聲書的平台，這些都是不同形式的閱讀，現在也會透過有聲書來吸收新知識，多元閱讀不分形式，只要願意抽出一點時間來閱讀，不管是漫畫還是棒球類的書籍，對大家來說一定都會有所幫助。

今年得到特別獎的小球員也表示：「謝謝球芽基金讓我有機會參加這次的頒獎活動，也要謝謝你們到各地的學校舉辦講座，除了課業以外，不論是球技方面、身體保健及未來的生涯規劃，讓我們對未來充滿自信。」（編輯：龍柏安）1131214