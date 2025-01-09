台北大巨蛋特展10日登場 周思齊談棒球策展想法

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）台北大巨蛋將在明天開始推出特展，今天邀請退役球星周思齊出席，他表示，台灣棒球史有點像悲劇英雄，雖然台灣過往也有短期棒球展覽，但比較欠缺文化感交流，需要各界整合。

台北大巨蛋以「From Dome To Future巨誕」為主題，推出期間限定特展，將於明天開始進行至4月20日，每週四至日都可以參觀。台北大巨蛋去年營運首年，總共舉辦了92場賽事及活動，其中有中職球星周思齊、官大元及潘威倫的引退儀式。

現任亞洲棒球總會會長特助的周思齊一直以來對棒球文物、策展都有涉獵，他表示，「文化感的交流是台灣比較欠缺的，這是需要整合的，包括陳列設計的人、建築師、藝術家、棒球人、史學專家，不然會有點像只放了一些東西在這個地方。」

雖然台灣一直以來不乏棒球相關展覽，不過周思齊指出，當走完展覽後都會有很多疑問，「訊息太大量，每個人都想放東西進去，很多東西但沒有一個主題， 你想要說什麼故事。」

周思齊強調，台灣棒球文化很特別，是跨時代、跨政府，每個時代都有背景跟故事，「台灣棒球有點像悲劇英雄，每個階段都很辛苦。」從大巨蛋啟用、世界12強棒球賽奪冠，周思齊認為現在是上升時期，「巨蛋也蓋好了，不要再辛苦了，血淚史已經夠了。」

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周思齊日前前往美國加州拜訪橙縣僑務委員會委員，也參觀了舊金山巨人隊主場，他提到，巨人隊主場很有文化感，像是水溝蓋、地磚、牆面都有刻球員名字、年表。談到目前特助工作，他指出，「就是什麼都要做，但都是棒球的事情。」

不過周思齊還是有維持運動，他笑說：「一定要練的，畢竟當偶像是不容易的，要維持體態。」（編輯：李亨山）1140109