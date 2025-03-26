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台北101垂直馬拉松3/27起報名 周思齊任宣傳大使

2025/3/26 17:05（3/26 17:31 更新）
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台北101公益垂直馬拉松將於5月3日開跑，26日舉行報名記者會，邀請前中華職棒球星周思齊（右）擔任宣傳大使。左為台北101董事長賈永婕。（台北101提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月26日
台北101公益垂直馬拉松將於5月3日開跑，26日舉行報名記者會，邀請前中華職棒球星周思齊（右）擔任宣傳大使。左為台北101董事長賈永婕。（台北101提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月26日
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（中央社記者陳容琛台北26日電）台北101公益垂直馬拉松今天舉行報名記者會，並邀前中職球星周思齊擔任宣傳大使，台北101董事長賈永婕笑說，名額應該跟演唱會一樣秒殺。

台北101公益垂直馬拉松將於5月3日開跑，並在3月27日中午12時開放線上報名，賽事分為菁英組、自我挑戰組、公益企業組及團體組，總計5200個名額。同時將提撥報名費收入15%捐贈給球芽基金會、TFT為台灣而教、台灣世界展望會及中信慈善基金會，期盼凝聚眾人力量，一起實踐公益活動。

台北101董事長賈永婕在報名記者會致詞時表示，台北101垂直馬拉松是台灣最具代表性的賽事之一，尤其今年擴大將公益融入賽事，並歡迎來自世界各地的好手挑戰自我，見證台灣的活力與熱情，同時呼籲大家盡快報名，「我想應該跟演唱會一樣秒殺。」

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球芽基金會創辦人、前中職球星周思齊這次擔任台北101公益垂直馬拉松宣傳大使，他在接受媒體聯訪時表示，上個月有試著跑7層樓，被建議不能用跑步方式，需要透過一些小訣竅，才能跑得比較輕鬆，「畢竟爬90層，間距又比較陡，應該滿累的。」

周思齊前陣子因為腳不舒服，休養快3個月，目前已逐漸恢復正常訓練，偶爾也會到訓練場打棒球。他笑說，應該會參加台北101公益垂直馬拉松，「我有跑過的朋友經驗分享，邊跑會邊想事情、思考人生，好像人生跑馬燈。」（編輯：張雅淨）1140326

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