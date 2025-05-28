世壯運35+組國體OB奪金牌 林煜清吃止痛藥也要投

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）世壯運棒球競賽男子35+組今天由國體OB隊奪下金牌，後援投手林煜清「中2日」再登板奪勝投，他直言，「吞止痛藥也要上，大巨蛋蓋好之後自己的夢想達成，可以好好引退了」。

國體OB隊由國立體大校友組成，陣中有前職棒投手「奶茶」林煜清，山羊兄弟隊則由周思齊、高國輝等人領軍。

今天在台北大巨蛋舉行的男子35+組金牌戰，國體OB隊最終以7比3擊退山羊兄弟隊。林煜清此戰僅休息2天再度登板，後援用48球投3.1局，被擊出2支安打，沒有出現保送，送出3次三振，因為投手犯規失掉1分非責失分。

賽後林煜清表示，「滿過癮的，算是大巨蛋蓋好之後自己的夢想達成，可以好好引退了。」林煜清坦言，其實25日投完後，手就不太行了，「很擔心不知道今天能不能丟，所以找了防護員、醫生幫我治療，反正我今天一定要上，止痛藥吞5顆、6顆我也是要上去。」

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林煜清今天與前中信兄弟隊友周思齊、前富邦悍將隊友高國輝在場上對決，林煜清說：「其實以前很少跟思齊對決，我是到富邦、統一才有跟他對決，不然之前都是隊友，有找回對決的感覺。遇到思齊跟國輝時其實滿想催的，先直球對決。」

打完這次世壯運，36歲的林煜清感性地表示，「久違的熱血，跟自己的母校一起打拚，這種感覺非常好，而且都是45歲、46歲的學長帶領我們，讓我滿感動的，他們比我們還要拚，每個星期都約練球，精神真的很好。」（編輯：張雅淨）1140528

2025雙北世壯運棒球項目35歲以上組別的競賽男子組最終戰，28日在台北大巨蛋由GOATBROS山羊兄弟隊與NTSU OB隊交手，前中職球員、山羊兄弟隊周思齊（圖）4局下上場打擊，引起球迷關注。中央社記者鄭清元攝 114年5月28日