加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
世壯運
新聞專題
世壯運3/167
首頁 / 運動

世壯運35+組國體OB奪金牌 林煜清吃止痛藥也要投

2025/5/28 18:51（5/28 19:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025雙北世壯運棒球35歲以上競賽男子組28日在台北大巨蛋進行最終戰，NTSU OB隊成功以7比3擊敗Goatbros山羊兄弟隊，收下金牌，球員賽後在場中開心慶祝。中央社記者鄭清元攝 114年5月28日
2025雙北世壯運棒球35歲以上競賽男子組28日在台北大巨蛋進行最終戰，NTSU OB隊成功以7比3擊敗Goatbros山羊兄弟隊，收下金牌，球員賽後在場中開心慶祝。中央社記者鄭清元攝 114年5月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北28日電）世壯運棒球競賽男子35+組今天由國體OB隊奪下金牌，後援投手林煜清「中2日」再登板奪勝投，他直言，「吞止痛藥也要上，大巨蛋蓋好之後自己的夢想達成，可以好好引退了」。

國體OB隊由國立體大校友組成，陣中有前職棒投手「奶茶」林煜清，山羊兄弟隊則由周思齊、高國輝等人領軍。

今天在台北大巨蛋舉行的男子35+組金牌戰，國體OB隊最終以7比3擊退山羊兄弟隊。林煜清此戰僅休息2天再度登板，後援用48球投3.1局，被擊出2支安打，沒有出現保送，送出3次三振，因為投手犯規失掉1分非責失分。

賽後林煜清表示，「滿過癮的，算是大巨蛋蓋好之後自己的夢想達成，可以好好引退了。」林煜清坦言，其實25日投完後，手就不太行了，「很擔心不知道今天能不能丟，所以找了防護員、醫生幫我治療，反正我今天一定要上，止痛藥吞5顆、6顆我也是要上去。」

google news透過 Google News追蹤中央社

林煜清今天與前中信兄弟隊友周思齊、前富邦悍將隊友高國輝在場上對決，林煜清說：「其實以前很少跟思齊對決，我是到富邦、統一才有跟他對決，不然之前都是隊友，有找回對決的感覺。遇到思齊跟國輝時其實滿想催的，先直球對決。」

打完這次世壯運，36歲的林煜清感性地表示，「久違的熱血，跟自己的母校一起打拚，這種感覺非常好，而且都是45歲、46歲的學長帶領我們，讓我滿感動的，他們比我們還要拚，每個星期都約練球，精神真的很好。」（編輯：張雅淨）1140528

#中信兄弟隊
#大巨蛋
#金牌
#高國輝
#棒球
#周思齊
#林煜清
#世壯運
2025雙北世壯運棒球項目35歲以上組別的競賽男子組最終戰，28日在台北大巨蛋由GOATBROS山羊兄弟隊與NTSU OB隊交手，前中職球員、山羊兄弟隊周思齊（圖）4局下上場打擊，引起球迷關注。中央社記者鄭清元攝 114年5月28日
2025雙北世壯運棒球項目35歲以上組別的競賽男子組最終戰，28日在台北大巨蛋由GOATBROS山羊兄弟隊與NTSU OB隊交手，前中職球員、山羊兄弟隊周思齊（圖）4局下上場打擊，引起球迷關注。中央社記者鄭清元攝 114年5月28日
2025雙北世壯運棒球項目28日進行男子35歲以上競賽組金牌戰，由GOATBROS山羊兄弟隊與NTSU OB隊在台北大巨蛋交手，山羊兄弟隊簡富智（左）4局下跑回本壘助隊先馳得點，與隊友擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 114年5月28日
2025雙北世壯運棒球項目28日進行男子35歲以上競賽組金牌戰，由GOATBROS山羊兄弟隊與NTSU OB隊在台北大巨蛋交手，山羊兄弟隊簡富智（左）4局下跑回本壘助隊先馳得點，與隊友擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 114年5月28日
周思齊
世壯運演出滑接美技 周思齊：很多OB退而不休世壯運高國輝加入棒球賽事 過往對手齊聚很懷念
世壯運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
奧運銅牌曾櫟騁世壯運摘金 找回熱愛跆拳道初心
113
更多編輯台推薦新聞：