世壯運高國輝守三壘 踏大巨蛋笑言早知道晚1年退

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）世壯運棒球競賽男子35+組今天進行金牌戰，山羊兄弟隊的高國輝先發守三壘、策動雙殺引起話題，首次在台北大巨蛋比賽的他笑說，如果知道大巨蛋快蓋好的話，就會晚1年退了。

這場金牌戰由山羊兄弟隊與國體OB隊交手，山羊兄弟隊的高國輝先發擔任三壘手，1局上就飛身撲球，可惜只把球擋下來形成內野安打，但接著成功策動雙殺。不過最終山羊兄弟隊以3比7不敵國體OB隊，拿下銀牌。

高國輝今天多次撲球，他笑說：「很可惜沒有接到球，都差一點點，雙殺怎麼丟的我也不知道，那時候想說應該會打來，先做一下準備動作，結果就真的打到我這裡了。」

高國輝指出，上次守三壘已經是國中了，是拿外野手套上去，「藉由這個機會上去玩一下，滿享受的、好玩的。」

39歲的高國輝是在2023年退役，剛好隔年台北大巨蛋啟用，今天終於有機會在大巨蛋比賽，他笑說：「珍惜有這個機會，老實講退役之前不知道原來大巨蛋隔年就好了，要是知道就晚1年退休了。」

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高國輝很享受在場上的感覺，之前都是看其他球員在大巨蛋比賽，「自己上去打很有那種臨場感，很享受在當下。」還有球迷到現場唱應援曲，讓高國輝很感動，「很謝謝他們一起來幫我們加油，這種感覺已經很久沒有過了。」

不過高國輝提到，「這次應該是我最後一次以選手身分比賽了，下次應該不會打，打幾局就很痛了，回去後可能需要1個星期恢復一下，好好打高爾夫球比較實在一點，打太差了，要好好練習一下。」（編輯：張雅淨）1140528