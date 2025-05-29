羅嘉翎化身教練帶媽媽拚世壯運 首戰惜敗仍打80分

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（中央社記者陳容琛新北29日電）奧運銅牌的跆拳道女將羅嘉翎今天再度擔任場邊教練，攜手母親何千金踏上世壯運的跆拳道賽場，雖然以落敗收場，但羅嘉翎仍給予媽媽愛的鼓勵。

何千金的丈夫羅文祥是跆拳道教練，兩個寶貝孩子羅堉誠、羅嘉翎也踏上跆拳道選手之路，羅嘉翎還曾於2020東京奧運勇奪銅牌。何千金平時在家中道館協助經營，不過，從來沒有穿上道服正式參賽，如今在羅嘉翎的鼓勵下報名世壯運，親身體驗選手的辛苦。

世壯運首戰以落敗告終，何千金賽後接受媒體聯訪時透露，為了比賽備戰約半年，還特別花2個月降體重，甚至一度卡關讓她內心很緊張，然而在女兒羅嘉翎祭出「魔鬼訓練」，還有不定時視訊「查勤」督促下，備戰慢慢步入正軌，但也讓她直呼：「選手真的很辛苦。」

這次羅嘉翎轉換身分，以場邊教練角色陪伴母親，她提到，媽媽能夠站在場上已經有80分，尤其克服緊張心魔相當勇敢，從訓練過程中感受到媽媽愈來愈有自信，「50幾歲還能做到，我覺得她很有成就感」。

有趣的是，何千金說，第1次正式比賽，特別提醒「女兒教練」要兇一點，否則上場一定腦筋一片空白。羅嘉翎笑說，平常訓練很嚴厲對待媽媽，希望能做到標準，「所以今天指導比較激動一點」。

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另外，前奧運國手劉威廷帶著擔任體育主播的未婚妻蔡宜瑾征戰世壯運，雖然落敗，但他打趣表示，這次與平常帶選手出去比賽感覺不同，必須不斷以鼓勵方式，化身「雞湯教練」，並點評蔡宜瑾「拚勁十足」。

蔡宜瑾提到，當初是為了想要找回健康，才選擇報名世壯運，也給自己一個動力前進，並在半年積極訓練降了體重10公斤，「雖然比賽輸了，但我有踢到對手上端，也算有完成目標」。（編輯：管中維）1140529