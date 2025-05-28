劉聰達世壯運拚到拉傷奪銀 愛徒羅嘉翎直言不捨

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（中央社記者陳容琛新北28日電）「跆拳道甜心」羅嘉翎的教練劉聰達今天在世壯運以選手之姿上陣，沒想到拚到右大腿後側拉傷，只能提前退賽，以銀牌作收，讓愛徒羅嘉翎直言很不捨。

長年擔任跆拳道國家代表隊教練的劉聰達，為了讓小孩、學生親眼見證自己在場上的英姿，因此在愛徒羅嘉翎的鼓勵下報名2025雙北世界壯年運動會。

然而劉聰達今天在金牌戰一次後旋踢導致右大腿後側拉傷，只能提前退賽，他在賽後接受媒體聯訪時表示，「可惜沒辦法幫台灣留下金牌。」

劉聰達指出，這次主要備戰是降體重，瘦身約10公斤，並加強體能以負荷比賽，但已經30年沒有實戰，加上沒有打過電子護具，所以一上場感覺很陌生，尤其對手的衝撞能力超乎想像，甚至還被學生家長情蒐到，「我一直覺得可以贏，不過對手力量真的很大，沒有實戰還是有差。」

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這次師徒角色互換，由羅嘉翎擔綱場邊教練工作，同時負責督促劉聰達平時的減重。她笑說，第1次看教練比賽感覺很興奮，而且有不同視角，並點評劉聰達表現「已經很好」，「畢竟對手的經驗豐富，教練可能第一時間反應比較慢一點。」

值得一提的是，劉聰達在拉傷後面露苦色，但場邊的羅嘉翎露出笑容，形成有趣對比。她接受中央社採訪時解釋，其實內心很不捨，只是自己平常都是在場上奮戰，如今成為在場下督軍的教練，「是很有趣的經驗。」（編輯：張雅淨）1140528

台灣跆拳道好手羅嘉翎（前左）的教練劉聰達（右）28日帶傷出征2025雙北世界壯年運動會，下午在跆拳道項目個人對打競賽男子80公斤級咬牙苦撐，最終仍不敵對手。中央社記者王騰毅攝 114年5月28日