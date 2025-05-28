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世壯運高國慶圓夢大巨蛋敲三壘打 讚美國對手棒球熱情

2025/5/28 15:09（5/28 15:40 更新）
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多名中華職棒退役球星組成的Energy隊28日在台北大巨蛋與世壯運棒球競賽組55+金牌美國隊Boston Wolfpack進行友誼賽，Energy隊高國慶（打者）在2局下敲出三壘安打，再利用高飛犧牲打奔回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 114年5月28日
多名中華職棒退役球星組成的Energy隊28日在台北大巨蛋與世壯運棒球競賽組55+金牌美國隊Boston Wolfpack進行友誼賽，Energy隊高國慶（打者）在2局下敲出三壘安打，再利用高飛犧牲打奔回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 114年5月28日
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（中央社記者楊啟芳台北28日電）世壯運棒球競賽男子35+組Energy隊今天與55+組美國Boston Wolfpack隊打友誼賽，高國慶直呼，看到他們對棒球的熱情很感動，在台北大巨蛋比賽也圓夢，盼以後台灣至少有4顆蛋。

由前中職統一獅隊退役球員郭岱琦、高國慶、黃恩賜等人組成的Energy隊，雖然沒有打進冠軍戰，不過今天在大巨蛋與55+組的美國Boston Wolfpack隊打友誼賽，最終Energy隊以8比2奪勝，包括高國慶2局下敲出三壘安打，黃恩賜還在5局下有場內3分全壘打演出。

談到今天跑出三壘安打，高國慶笑說，其實沒有全力衝刺，「因為之前在三重比賽的時候，跑到二壘就有點不舒服，衝刺會受傷。」

對於今天的對手，高國慶則說：「這場收穫很多，他們都60幾歲，我們投手120幾公里都還是可以打得到球。」

高國慶認為，他們對棒球很有熱情，平常應該自己也有在要求、很感動，「像他們游擊手63歲了還撲球，沒有撲到很自責，上去沒有打好也很懊惱，球員之間會互相鼓勵、激勵。」

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46歲的高國慶在2023年球季結束退役，因此無緣以職棒選手身分站在大巨蛋上比賽，今天雖然只是友誼賽，高國慶說：「去年12強賽時我在貴賓席看比賽，今天算是小小圓夢了。」

高國慶回憶，他國中時外界就一直吵著想要巨蛋，吵了30幾年，如今總算成功孵蛋，他也勉勵後輩要好好珍惜，「希望中職可以到8隊、北中南至少4顆蛋，現在戶外運動很難受，天氣愈來愈不舒服，很多父母都不讓小孩去戶外打球，我自己感受得到，希望巨蛋能吸引更多人來參與棒球運動。」（編輯：龍柏安）1140528

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