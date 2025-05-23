高國慶一直很期待世壯運 與獅隊老戰友再聚首

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）世壯運棒球競賽男子35+組今天Energy隊進行首戰，才剛從統一獅隊退役的高國慶表示，從知道要報名世壯運後就很期待這一天，「可以碰到很多老戰友，有這個機會可以聚在一起。」

Energy棒球隊由前統一獅隊郭岱琦組軍，陣中有多名獅隊退役球員，包括高國慶、鄧志偉、黃恩賜等人。去年退役球星、現任獅隊二軍首席教練高國慶，今天在世壯運賽事先發打第4棒、擔任指定打擊，於1局下選到保送。最終Energy隊以5比10不敵GOATBROS山羊兄弟隊。

賽後高國慶表示，其實知道要報名參加這個比賽，就很期待這一天，因為可以碰到很多老戰友、還有後輩學弟，「今年大家沒有辦法有很多時間聚在一起，只有這個機會大家可以聚。」

高國慶也提到，今天比賽打得比較歡樂，也大概知道打出來的結果，但比賽過程中大家都有盡全力，也重溫以前在獅隊打拚的日子，「蠻有這種味道的，畢竟選手時期大家在球隊都是主力，現在隔了這麼多年在一起，那個感覺還在，希望以後還有機會。」

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由於高國慶平常還要在二軍擔任教練，他坦言這次世壯運準備時間確實不太夠，因為訓練沒辦法到，這裡球員狀況、球隊運作都交給郭岱琦處理。

郭岱琦則表示，期待世壯運好幾個月了，「從總召到現在大家終於可以一起在球場上打球，我覺得很興奮。」郭岱琦還笑說，2年後的關西世壯運絕對還有機會組隊，「有這個想法，先提前準備一下，大家對棒球還是非常有熱情、還是很喜歡棒球。」（編輯：龍柏安）1140523