雙北首長世壯運壘球對決 蔣萬安9比3擊退侯友宜

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）2025雙北世壯運慢速壘球項目今天上演雙北大戰，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜各自率首長對決，以9比3收場。蔣萬安賽後讚侯友宜腳程快，侯友宜也說蔣萬安打得不錯。

雙北大戰今天在綿綿細雨中開打，由新北市首長隊先攻，侯友宜擔任首棒打者並順利上壘，不過在三壘時遭觸殺。攻守交替後，蔣萬安作為台北市首長隊的開路先鋒，面對投手侯友宜仍敲出安打，接著在隊員接連安打助攻下，跑回本壘拿到第1分。

比賽進行約50分鐘後，台北市首長隊以9比3拿下勝利。由於慢壘45歲以上混合休閒組僅雙北首長隊報名，採三戰兩勝制，兩隊明天將再度對決，若台北市明日獲勝將奪得金牌，反之則進行第3戰。

2025雙北世壯運慢速壘球項目24日在綿綿細雨中上演雙北大戰，台北市長蔣萬安（後左）比賽中成功敲安，並在隊員接連助攻下，跑回本壘拿到第一分。圖為蔣萬安專注盯著球的方向，在二壘處準備起跑。中央社記者王飛華攝 114年5月24日

蔣萬安賽後向媒體表示，1到10分「我要給侯市長12分」，因為侯友宜充滿拚勁，不僅腳程非常快，兩次打擊都有上壘，守備能力也強，且侯友宜帶領的每個局處首長都很厲害，例如新北市副市長劉和然投得非常準，有職業級身手。

蔣萬安說，雙北市府團隊過去在市政上有許多密切合作，今天又以球會友，讓彼此更熟悉，彰顯世壯運的精神，在賽場上交朋友、推廣全民運動。

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侯友宜賽後表示，他很享受這場比賽，局處首長全部出動並展現團隊合作精神，與台北市比一場同時交朋友，兩市府賽後將持續在市政建設上攜手合作，一起努力讓雙北世壯運辦得漂亮又成功。

對於蔣萬安在賽場上的表現，侯友宜說，蔣萬安打得不錯，他投了幾個球就被打中了，蔣萬安的守備也很好，接球很標準，運動神經及反應力俱佳。（編輯：張銘坤）1140524

台北市長蔣萬安（中左）與新北市長侯友宜（中右）24日分率市府首長隊參加2025世壯運慢速壘球賽，兩隊賽前先禮後兵、握手致意，開心以球會友。中央社記者王飛華攝 114年5月24日