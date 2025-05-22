世壯運蔣萬安壁球遭淘汰 對手讚「被耽誤的運動員」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市長蔣萬安今天在2025雙北世壯運壁球項目預賽以1比3落敗，與準決賽門票失之交臂，不過他的對手馮少豪盛讚，蔣萬安的運動神經相當好，是「被市長耽誤的運動員」。

2025雙北世界壯年運動會壁球項目個人賽休閒45歲以上男子組預賽今天進入第2天賽程，蔣萬安賽前被媒體訪問時，感謝教練細心且耐心的指導，並感謝昨天的2名對手，讓他今天可以繼續比賽。

蔣萬安說，昨天2名對手都很奮力並發揮運動家精神，他有很多球都是靠球運，是運氣很好才贏了2場比賽，且他上床睡覺前還把太太嚇了一跳，因為他從頭到腳都貼滿了痠痛貼布。

由於蔣萬安與馮少豪昨天皆拿下2場勝利，2人今天對戰結果將決定誰能晉級準決賽。比賽開始後，馮少豪率先拿下第1局領先，蔣萬安則不甘示弱拿回第2局，2人在第3局纏鬥許久，最後由馮少豪搶先得到11分獲勝，並延續氣勢拿下第4局，以3比1奪得勝利，確定晉級。

馮少豪賽後接受媒體聯訪表示，他昨天看了蔣萬安的賽事轉播，發現蔣萬安出乎意料地強，所以緊急找了3名教練，在昨天晚上陪他加練1小時，而且還好有惡補，不然今天勝負很難說。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馮少豪說，蔣萬安的運動神經非常好，應該是運動了很多年，今天有很多球他原本以為已經得分了，沒想到蔣萬安卻救了回來，堪稱不可思議。

對於與蔣萬安對戰的心情，馮少豪表示，他感到非常榮幸，覺得報名費繳得很值得，而且蔣萬安是非常可敬的對手，在場上也展現運動家精神，全力以赴、不放棄任何一球，根本是被市長耽誤的運動員。（編輯：方沛清）1140522