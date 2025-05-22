玖壹壹洋蔥拚世壯運拔河 提醒隊友別受傷

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（中央社記者陳容琛台北22日電）饒舌天團「玖壹壹」成員洋蔥（陳皓宇），今天在世壯運室外拔河預賽擔任教練職務，負責給予隊友滿滿的情緒價值，他笑說不斷提醒大家不要受傷。

世壯運的室外拔河項目，今天在觀山河濱公園自由車練習場點燃戰火，其中「玖壹壹」成員洋蔥賽前與隊友一起熱身，不過因戰術考量，預賽並未上陣，而是在場邊擔任教練職務，負責扮演靈魂角色，給予隊友滿滿的情緒價值，預料4強才會正式亮相。

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洋蔥接受媒體聯訪時透露，不斷提醒隊友繼續保持、不要受傷，「畢竟才比第1場，希望大家保留體力到最後。」

平常有健身習慣的洋蔥，為了這次世壯運，特別在比賽前1週與隊友一起降體重。他笑說，最累的並非減重，抓繩子才是最辛苦的，畢竟繩子有摩擦力，用力抓住會痛；他希望能如願抱走冠軍金盃。（編輯：吳素柔）1140522