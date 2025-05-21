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賽前喊只練2次 蔣萬安世壯運壁球連勝2場

2025/5/21 19:07（5/21 19:11 更新）
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台北市長蔣萬安（前）21日在2025雙北世壯運壁球項目出賽，賽前稱只練2次，若是自己被KO不用太驚訝，不過上場後卻連續2場以直落3擊敗對手。（世壯運執委會提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年5月21日
台北市長蔣萬安（前）21日在2025雙北世壯運壁球項目出賽，賽前稱只練2次，若是自己被KO不用太驚訝，不過上場後卻連續2場以直落3擊敗對手。（世壯運執委會提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年5月21日
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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市長蔣萬安今天站上2025雙北世壯運壁球項目賽場，雖在賽前打預防針稱只練了2次、被KO不用太驚訝，仍連續2場以直落三擊敗對手，若明天取得第3勝，就能晉級準決賽。

蔣萬安今天下午出戰2025雙北世界壯年運動會壁球項目個人賽休閒45歲以上男子組，他在賽前被媒體訪問時說，壁球是他新學的運動，本來想好好特訓，但因為市政太繁忙，所以總共只練習2次，第1次了解規則，第2次學基本動作。

蔣萬安笑說，等一下若在場上被KO（擊倒），大家也不用太驚訝，但他希望藉此鼓勵並推廣全民運動精神，無論年紀或有無運動習慣，都可以從現在開始接觸、培養。

賽前先打預防針，蔣萬安上場後卻勢如破竹，首場以11比9、11比7、11比5擊退對手；約1.5小時後的第2場，又以11比1、11比2、11比6拿下勝利，若明天再擊敗同組第3名對手，就能晉級準決賽。

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另外，由於蔣萬安第2場對手為此次負責世壯運選手禮包的桔禾創意整合行銷公司創意總監張漢寧，媒體賽前詢問，是否會向他請教禮包中手錶疑似中國製的爭議。

蔣萬安表示，若此事確實是廠商該負責，市府一定會嚴格依照合約，該怎麼處理就怎麼處理。世壯運執行委員會補充說，將依政府採購法辦理後續驗收程序。（編輯：吳素柔）1140521

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