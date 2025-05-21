加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事原因待釐清 警：余男曾繞行約20分鐘
首頁 / 運動
世壯運
新聞專題
世壯運1/139
首頁 / 運動

世壯運法國選手遺失金牌 瑞芳警烈日曝曬下尋回

2025/5/21 19:27（5/21 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025雙北世壯運帆船賽事在新北市貢寮區福隆海水浴場舉行，71歲法國選手（右）20日喜獲金牌卻不慎遺失，警員俞憫苓（左）在烈日下協尋約半小時，助金牌失而復得。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月21日
2025雙北世壯運帆船賽事在新北市貢寮區福隆海水浴場舉行，71歲法國選手（右）20日喜獲金牌卻不慎遺失，警員俞憫苓（左）在烈日下協尋約半小時，助金牌失而復得。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺新北21日電）世壯運帆船賽事在新北市福隆海水浴場舉行，71歲法國選手昨天下午才剛獲頒金牌卻不慎遺失，警員俞憫苓在烈日曝曬下協尋半小時，終於在沙灘尋獲金牌，法國選手以英文表達謝意。

瑞芳警分局今天說明事件經過指出，接獲消息後，負責現場秩序的安維組長蕭明宏立即啟動應變措施，當機立斷指派現場8名執勤員警分區搜尋，並迅速協調人力調配，希望在最短時間找回金牌。

google news透過 Google News追蹤中央社

雙溪分駐所警員俞憫苓展現細心與觀察力，經向選手了解頒獎後的行動路線與停留位置後，仔細推敲金牌可能掉落的地點，最終在一處沙灘區域發現有物體隱約閃爍光芒，走近查看赫見是一面被海沙半掩的金牌。

「謝謝你們，我真的很感激」，這名法國選手用英文向警方道謝，並與協助員警合影留念，也對瑞芳警方在第一時間的反應與積極協助，留下深刻印象。（編輯：李淑華）1140521

延伸閱讀
賽前喊只練2次 蔣萬安世壯運壁球連勝2場蕭煌奇出戰世壯運柔道確定奪牌 帶傷上陣盡力表現劉文等與愛徒楊勇緯身分對調 世壯運摘金下半身痠透日本和歌山前議長井上直樹 世壯運男子鏈球摘金
世壯運
陳奎儒世壯運110公尺跨欄摘金 許願跑到80歲修杰楷崇拜世壯運選手 盼老了也能健康運動
世壯運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陳奎儒世壯運110公尺跨欄摘金 許願跑到80歲
65
更多編輯台推薦新聞：