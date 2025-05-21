世壯運法國選手遺失金牌 瑞芳警烈日曝曬下尋回

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（中央社記者王朝鈺新北21日電）世壯運帆船賽事在新北市福隆海水浴場舉行，71歲法國選手昨天下午才剛獲頒金牌卻不慎遺失，警員俞憫苓在烈日曝曬下協尋半小時，終於在沙灘尋獲金牌，法國選手以英文表達謝意。

瑞芳警分局今天說明事件經過指出，接獲消息後，負責現場秩序的安維組長蕭明宏立即啟動應變措施，當機立斷指派現場8名執勤員警分區搜尋，並迅速協調人力調配，希望在最短時間找回金牌。

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雙溪分駐所警員俞憫苓展現細心與觀察力，經向選手了解頒獎後的行動路線與停留位置後，仔細推敲金牌可能掉落的地點，最終在一處沙灘區域發現有物體隱約閃爍光芒，走近查看赫見是一面被海沙半掩的金牌。

「謝謝你們，我真的很感激」，這名法國選手用英文向警方道謝，並與協助員警合影留念，也對瑞芳警方在第一時間的反應與積極協助，留下深刻印象。（編輯：李淑華）1140521