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世壯運棒球規定遭質疑賽前才通知 北市府：3月已公告手冊

2025/5/21 22:00（5/21 22:15 更新）
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世壯運21日在台北市立天母棒球場進行棒球競技休閒45歲以上組第1場預賽，由大法官尤伯祥（前）擔任先發投手。（圖取自2025雙北世界壯年運動會YouTube頻道網頁youtube.com/@WMG2025）
世壯運21日在台北市立天母棒球場進行棒球競技休閒45歲以上組第1場預賽，由大法官尤伯祥（前）擔任先發投手。（圖取自2025雙北世界壯年運動會YouTube頻道網頁youtube.com/@WMG2025）
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（中央社記者楊淑閔台北21日電）台北市體育局今天澄清表示，媒體報導有雙北世壯運棒球賽選手稱賽前1天才被通知，打過甲一甲二的選手不能參加休閒組；3月已公告在棒球技術手冊，無賽前1天才通知情事。

體育局說，打過甲一甲二的人應參加競賽組，因屬於具有成人國際、國家等級賽事經驗或職業聯盟經驗的球員。

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其次，體育局說明，媒體報導也提及有選手稱賽前1天才知道，頭盔、褲子、球衣露出在外的內衣，要統一款式及顏色；相關規定在3月公告的棒球技術手冊也有說明，球衣的款式、顏色要統一，而賽事球衣即涵蓋帽子、頭盔等整體，當天只是再做提醒。

另外，台北市教育局也澄清，有媒體報導指稱某國小發放給教職員世壯運衣服有文字誤植情形，教育局無製作世壯運服裝發放給學校，也無要求學校製作世壯運相關服裝。（編輯：吳素柔）1140521

#棒球
#教育局
#體育局
#世壯運
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