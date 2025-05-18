世壯運廣告「四邊包繩不打洞」 北市府：非官方製作張貼

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）有民眾發現世壯運廣告物上列印「四邊包繩-不打洞」的字樣，令人一頭霧水，也引發網友熱議。對此，台北市建管處今天說，此為民間製作，並非官方製作張貼，勿以訛傳訛。

2025雙北世界壯年運動會昨天開幕，爭議事件頻頻，有民眾發現世壯運廣告物上列印「四邊包繩-不打洞」字樣，令人一頭霧水，也引發網友熱議。

建管處今天透過新聞稿澄清表示，有建築工地張貼含「四邊包繩不打洞」字樣的世壯運宣導廣告，實為民間自行製作，並非官方製作張貼。

針對外界因這次事件而對台北市政府批評，甚至無限上綱，建管處說，在事實基礎上即為錯誤，現在既已澄清，也請外界不要再以訛傳訛，刻意操作。

建管處說明，世壯運宣傳推廣期間，建管處本就提供世壯運官方數位宣傳電子圖檔，轄內施工中建築工地廠商可在考量風壓等施工安全事項與市容的前提下，協助以圍籬空間為城市盛事宣傳。

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此外，本案張貼於中山區建築工地圍籬的廣告，「四邊包繩不打洞」字樣是該工地營造廠委託印製廠商時誤植；建管處於14日接獲反映後，因非北市府發包和製作，所以立即居中連繫，請該營造廠協助改善，當天也已完成撤除作業。

建管處表示，雖過程有瑕疵，但仍感謝民間單位願積極協助推廣世壯運，以及希望台北市正向發展的用心。本案為個別製作疏失，經提醒已即時改正。（編輯：李錫璋）1140518