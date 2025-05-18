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世壯運登場 侯友宜籲讓國外選手感受台灣人文美

2025/5/18 12:53
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（中央社記者王鴻國新北18日）2025雙北世壯運昨天開幕，新北市長侯友宜今天赴金山區參加活動時指出，世壯運未來還有兩週，希望大家用熱情、微笑、問候，讓國外選手們都能夠感受台灣人文之美。

侯友宜上午前往金山區參加法鼓山世界佛教教育園區「朝山、浴佛、禮觀音」活動，他接受媒體聯訪，媒體提問，對於雙北世壯運開幕致詞提到爭取世壯運主辦權「在這裡我要謝謝柯文哲市長，當年一起努力過」的看法。

對此，侯友宜表示，一個重大的國際賽事如果能夠辦得成功，都非常感恩所有人努力的過程，這些「我都懷抱著所有一起為這個活動努力過的一個人，我們都要跟他說一聲謝謝」。

媒體追問，對於世壯運字幕錯誤等的看法。對此，侯友宜指出，世壯運準備多年，昨天開幕典禮非常地震撼，這麼多精彩表演，得到很多中外人士肯定，這都要歸功幕後工作團隊及表演夥伴們，真的大家辛苦了。

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他表示，世壯運未來還有兩週，希望大家用熱情雙手接待選手們。尤其他們到台灣各地旅遊時，大家都要以開心微笑來建構起友誼的橋梁，彼此之間的問候，就可以拉近彼此距離，讓國外選手們都能夠感受台灣人文之美。

侯友宜也感謝法鼓山對社會的貢獻，他指出，非常感恩參與「朝山、浴佛、禮觀音」活動，期盼未來在法鼓山帶動下，相信能國泰民安、社會一定更加祥和。（編輯：戴光育）1140518

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