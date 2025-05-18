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比莉周湯豪母子世壯運合體演出 還教黃仁勳跳舞

2025/5/18 14:14（5/18 15:01 更新）
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2025雙北世界壯年運動會開幕表演邀請歌手周湯豪（前左）演出，藝人比莉（前右）驚喜登場，母子合體炒熱現場氣氛。（環球音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月18日
2025雙北世界壯年運動會開幕表演邀請歌手周湯豪（前左）演出，藝人比莉（前右）驚喜登場，母子合體炒熱現場氣氛。（環球音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月18日
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）世壯運日前開幕，歌手比莉與周湯豪母子合體演出，比莉還現場教「AI教父」黃仁勳一段舞蹈。周湯豪表示，表演籌備近2個月，希望帶給大家力量與快樂，並對口誤一事致歉。

唱片公司今天透過新聞稿分享，世壯運除了體育賽事吸引關注，開幕表演邀請周湯豪NICKTHEREAL與中職啦啦隊，以及莊敬高職學生們的熱血演出，加上與比莉驚喜登場，母子合體演出超吸睛。

周湯豪與比莉巧遇正在參與活動的黃仁勳，由於比莉是黃仁勳的鐵粉，知道可能有機會在世壯運遇見，像個小粉絲，一早就很興奮，周湯豪現場更充當翻譯，向黃仁勳介紹媽媽比莉，三人不但合影留念，比莉還教黃仁勳跳舞，黃仁勳親切配合，比莉開心直呼：「太榮幸了！我兒子帥，黃先生也帥！」

演出前，周湯豪親自開著高爾夫球車繞行大巨蛋場館，為比莉與即將入場的選手們打氣，沿途不時有選手向他揮手致意，有的還忍不住哼唱起經典歌曲「什麼都不必說」。

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這場演出從歌曲選定、編曲改編到舞蹈重新編排，歷時近2個月籌備，比莉對演出熱情滿滿，打趣表示：「下一屆我也想參加比賽，我喜歡走路，想報名競走項目！」

周湯豪說：「這不只是一次演出，是一份心意，我們希望帶給大家力量與快樂。」對於在世壯運口誤，周湯豪在演出後緊急發文表示自己非常懊悔，會努力改進，祝福所有選手們比賽順利。（編輯：管中維）1140518

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