昆凌爺爺90歲拚世壯運單日進帳1金1銀 興奮享受比賽氛圍

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（中央社記者陳容琛台北18日電）高齡90歲的「昆凌爺爺」昆利文今天在雙北世壯運參加90歲以上組別的男子標槍、100公尺項目，分別摘下金牌、銀牌，他完全不喊累，甚至興奮表示很開心享受賽事氛圍。

2025雙北世壯運的田徑項目今天正式登場，其中藝人昆凌的爺爺昆利文（Laurence Quinlivan）陸續在90歲以上組別的男子標槍、100公尺亮相，他在賽後接受媒體聯訪時完全不喊累，甚至興奮透露接下來還將準備3個項目，徹底展現「運動無界、人生無限」精神。

昆利文指出，很開心這次世壯運能夠與對手競爭，甚至結交不同國家新朋友，他已經準備了好幾年，平時也會做重訓、快走等運動，「在比賽前我已經做好萬全準備，確保自己在舒適情況下比賽。」

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被世壯運的氛圍鼓舞，昆利文希望孩子們應該多跟祖父母互動，同時鼓勵長者一起運動，「有些小孩的父母忙於工作，沒有時間陪伴小孩，這時候祖父母可以跟著小孩運動，就算只是去公園散步，也能得到很快樂的時光。」

歌王周杰倫與妻子昆凌也相當關心昆利文的比賽狀況，透過新聞、照片得知昆利文在這次世壯運拿下亮眼成績。昆利文提到，將利用比賽之餘，把握與家人相聚的時光，並打趣表示已經來過台灣超過30次，「不過比起台北，我更喜歡高雄。」（編輯：張雅淨）1140518