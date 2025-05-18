105歲泰國人瑞世壯運奪2金 本屆最高齡參賽者

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（中央社記者陳容琛台北18日電）身為雙北世壯運最高齡參賽者，105歲泰國人薩旺今天在100歲以上組別的男子標槍、100公尺摘下2面金牌，他透露看到好友生病臥床，加上女兒在運動後身體變得健康，自己從80歲開始慢慢培養規律運動習慣。

另外，台灣88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲今天在85歲以上組別的女子100公尺，以27秒10拿下金牌，她透露近年因三級跳遠受傷，導致許久未踏上熟悉的跑道，不過這次在世壯運有找回過去的衝勁，未來目標想要跑到100歲。

雙北世壯運的田徑項目今天正式點燃戰火，其中本屆最高齡參賽者的泰國人薩旺（Sawang Janpram）今天在100歲以上組別的男子標槍、100公尺陸續亮相，瞬間成為賽場焦點，而薩旺最後勇奪2面金牌，接下來還將征戰鐵餅、鉛球等項目，有機會再創佳績。

過去曾從事老師、國小校長等工作，薩旺賽後接受媒體聯訪時提到，因為看到一個很好的朋友生病臥床，心中浮現不想要變成這樣想法，加上女兒在運動後身體變得健康、很有精神，讓他感受到運動的美好，因而從80歲開始在早上健走，慢慢培養規律運動習慣。

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薩旺透露，在97歲時踏上各地賽場，也認識很多世界各地的朋友，豐富自身的生活圈，並鼓勵大家多多運動，因為不僅對身體有幫助外，還能認識到很多不同領域的人，讓生活變得更精彩。

睽違將近50年再度來到台灣，薩旺分享大約在2個月前備戰雙北世壯運，「之後還想要到更多國家比賽，然後拿下世界冠軍。」（編輯：黃名璽）1140518