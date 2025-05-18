世壯運新北歡迎晚會 侯友宜：和世界交朋友

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（中央社記者王鴻國新北18日電）「2025雙北世界壯年運動會」已登場，新北市政府今晚在市民廣場舉行選手歡迎晚會，市長侯友宜表示，希望用在地文化和世界交朋友，讓大家都能留下美好的記憶。

新北市政府今晚在市民廣場舉行選手歡迎晚會，現場設置餐車及販賣周邊商品攤位，各國運動選手都可以領取包括金牛角、石門肉粽等在地美食。

侯友宜率局處首長，以及新北市議會議長蔣根煌在朝野議員陪同下，到場和各國選手致意，隨後還進行大合照，場面熱鬧。

侯友宜致詞表示，新北市歡迎國內外熱愛運動的好朋友，新北市族群、城鄉的多元性就像台灣的縮影，因此，今晚也是台灣之夜，用在地文化來和世界交朋友，也用在地傳統美食及在地文化藝術團體的表演，讓大家能認識新北市、愛上新北市，留下美好的記憶。

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市府表示，選手歡迎晚會以「鼓藝、獅王、神將」為主題，由「天馬戲創作劇團」團體特技組合秀揭開序幕，接續登場的「九天民俗技藝團」，以「神仙祈福慶豐年」、「蜈蚣鼓」、「潮官將」演出，將廟會文化轉化為舞台藝術，展現信仰與藝術交融的精神。

市府表示，還邀請「朴子電音三太子團」以結合街舞與傳統陣頭的跨界演出掀起高潮。壓軸由享譽國際的「優人神鼓」，透過擊鼓、舞蹈、武術等元素，帶給現場觀眾直搗內心深處的感官體驗。（編輯：李錫璋）1140518