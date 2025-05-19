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楊勇緯鼓勵拚世壯運 法國盧卡斯熱愛台灣想吃雞排

2025/5/19 12:49（5/19 13:51 更新）
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法國柔道選手盧卡斯（Lucas Schaefer）（前）透過台灣「柔道男神」楊勇緯的鼓勵，報名參加世界壯年運動會，19日在柔道男子90公斤級以全勝之姿摘下金牌，他賽後表示很喜歡台灣、特別想吃雞排。中央社記者陳容琛攝 114年5月19日
法國柔道選手盧卡斯（Lucas Schaefer）（前）透過台灣「柔道男神」楊勇緯的鼓勵，報名參加世界壯年運動會，19日在柔道男子90公斤級以全勝之姿摘下金牌，他賽後表示很喜歡台灣、特別想吃雞排。中央社記者陳容琛攝 114年5月19日
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（中央社記者陳容琛台北19日電）透過台灣「柔道男神」楊勇緯鼓勵報名世壯運，法國柔道選手盧卡斯（Lucas Schaefer）今天在男子90公斤級摘下金牌。他笑說，超級喜歡台灣，尤其愛雞排、熱炒。

在法國從事柔道教練工作的盧卡斯，之前因緣際會結識楊勇緯，並從聊天過程中得知台灣近期舉辦世壯運，在楊勇緯的熱情鼓勵下，躍躍欲試的盧卡斯立刻決定報名，「這是我第1次參加世壯運，而且我非常喜歡台灣這個國家，所以更不能錯過。」

特別為了世壯運提前來到台灣備戰，盧卡斯今天在男子90公斤級如願以全勝之姿摘下金牌，他賽後接受媒體聯訪時表示，對自己的表現滿意，同時很開心辛苦的訓練收到效果，賽後絕對會好好慶祝。

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盧卡斯從5歲開始披上柔道服，他透露，直到現在超過30歲，仍每年都參加比賽，柔道已經成為他生命中很重要的一部分，並期望將所學傳承給學生，「我很喜歡自己為柔道所做的事。」

有趣的是，盧卡斯這次規劃2週的台灣之旅，在結束世壯運賽事後，他希望到各地到處旅遊，包含台中、台南及屏東等，盡情享受在台灣的時光，除了許願想去宜蘭外，還希望回味心心念念的雞排、熱炒。（編輯：管中維）1140519

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