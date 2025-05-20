因應世壯運賽事需求 北捷25、26日清晨4時發車

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）台北大眾捷運公司今天表示，2025雙北世壯運17日展開，為提供公路賽馬拉松與公開水域競賽選手搭乘，25、26日提早於凌晨4時發車；捷運小碧潭、新北投2支線則維持清晨6時營運。

北捷並說，以上2個賽事較早開始，所以提早這2天的發車時間；而25及26日凌晨4時至清晨6時，板南線班距約8至15分鐘，文湖線班距約6至12分鐘，其餘路線班距約10至20分鐘；清晨6時過後，則恢復原定時刻表營運。

此外，北捷提醒，即日起至6月10日止，持有主辦單位發放的「世壯運認證卡」選手及相關人員，到北捷運各路線車站出示認證卡正本，每卡每天都可半價購買1張捷運一日票。（編輯：張銘坤）1140520