世壯運新北歡迎會引議 侯友宜：大家吃得很開心

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（中央社記者王鴻國新北19日電）雙北世壯運新北歡迎晚會昨天在市民廣場舉辦，面對媒體詢問外界對於餐點及表演評價不一的問題，新北市長侯友宜表示，每一個人都很開心在吃，表演氣氛也很好。

新北市昨天下午強降雨，世壯運新北歡迎晚會昨天在市民廣場舉辦時，逾千名選手幾乎都擠在大帳蓬下，或站或坐著吃著主辦單位提供餐點，其中包括石門肉粽、金牛角、冷泡茶（石門鐵觀音）、淡水魚酥、台式馬卡龍等。

侯友宜上午到土城區視察中央路1、2段人行道改善工程時接受媒體聯訪，媒體提問，世壯運新北歡迎晚會正反面的評價都有，有網友提到餐食的澱粉類好像有點太多，但表演很精彩。

對此，侯友宜表示，昨天大家都非常開心，有多個胖卡車出動提供多元美食，尤其端午節快到了，石門肉粽贏得很多好評，每一個人都很開心得在吃地方美食。

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他指出，表演節目包括最在地的電音三太子，所有選手很開心且一起跳舞，場面非常令人感動，大家完全融入在這個地方，另外還有優人神鼓及九天民俗技藝表演，氣氛非常好，非常感謝選手們熱情捧場。

媒體追問，對於總統賴清德執政將滿1週年的施政表現意見。對此，侯友宜表示，民眾的聲音反映出來就是希望國家不要政治惡鬥，不要內耗，傾聽人民聲音，然後拿出魄力，做真正對國家好的事情。（編輯：戴光育）1140519