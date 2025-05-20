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陳怡安世壯運轉戰擊劍獲第5 感謝找回自我

2025/5/20 18:33（5/20 19:06 更新）
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2度在奧運跆拳道示範賽摘金的陳怡安（圖），跨界出戰2025雙北世界壯年運動會擊劍項目，20日於女子銳劍50+組獲得第5。（雙北世壯運主辦單位提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月20日
2度在奧運跆拳道示範賽摘金的陳怡安（圖），跨界出戰2025雙北世界壯年運動會擊劍項目，20日於女子銳劍50+組獲得第5。（雙北世壯運主辦單位提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月20日
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（中央社記者黎建忠台北20日電）2度在奧運跆拳道示範賽摘金的陳怡安，今天在2025世壯運「轉換跑道」，參加擊劍女子銳劍50+組並獲得第5；她表示：「人生就是要持續學習，才能找回那個為自己努力的我。」

現年52歲的陳怡安，在15歲時就拿到1988年首爾奧運跆拳道雛量級示範賽中金牌，成為台灣首位達成奧運金牌榮耀的女性選手，1992年巴塞隆納奧運更完成連霸。

之後陳怡安卸下選手身分回歸家庭，並且投入職場，這次世壯運重拾運動員身分，只不過改練擊劍，讓外界驚呼。陳怡安接受媒體訪問時表示，「上一次這麼多媒體採訪，應該是30多年前了，很感謝大家都還關注我。」

陳怡安提到，「運動這條路，不分年齡、不分身分，隨時都可以開始。你會發現，真的非常美好。」

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她也笑說，身為過去的知名國手，難免會有偶包，「但曾經在家庭與職場的忙碌中，忘了怎麼照顧自己，在這段準備參賽的時間裡，我找回了那個願意為自己努力的我。」

在預賽小組賽中，陳怡安以3勝1敗晉級複賽，複賽中先以10比3擊敗泰國選手，可惜接下來以1比10不敵台灣選手葉洵佩，排名第5。「真的有點可惜，主要是因為獎牌太可愛了，好想拿一個回家。」陳怡安說。（編輯：陳清芳）1140520

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