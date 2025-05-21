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劉文等與愛徒楊勇緯身分對調 世壯運摘金下半身痠透

2025/5/21 15:22（5/21 15:51 更新）
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台灣柔道教練劉文等（右）與愛徒楊勇緯（左）在2025雙北世界壯年運動會對調身分，劉文等穿上柔道服、成為場上奮戰選手，21日摘下柔道55至59歲組男子73公斤級金牌，兩人賽後開心合影留念。中央社記者陳容琛攝 114年5月21日
台灣柔道教練劉文等（右）與愛徒楊勇緯（左）在2025雙北世界壯年運動會對調身分，劉文等穿上柔道服、成為場上奮戰選手，21日摘下柔道55至59歲組男子73公斤級金牌，兩人賽後開心合影留念。中央社記者陳容琛攝 114年5月21日
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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣知名柔道教練劉文等今天攜手愛徒楊勇緯，兩人身分對調征戰世壯運，在柔道55至59歲組男子73公斤級摘金；劉文等笑說，真的很累，甚至感覺下半身都是痠的。

「柔道男神」楊勇緯過去曾勇奪東京奧運銀牌、杭州亞運金牌，而幕後功臣正是教練劉文等；不過，在這次世壯運兩人身分對調，劉文等穿上柔道服、變成場上奮戰選手，而楊勇緯則是場邊指導教練，形成有趣畫面，最後劉文等也不負眾望，以精彩過肩摔如願摘下金牌。

劉文等賽後接受媒體聯訪時表示，起初抱著共襄盛舉心情參賽，並從去年10月開始積極備戰，妥善利用時間重訓、與選手對練，體重甚至降了10公斤，就是希望展現出最佳狀態，以自身例子鼓勵所有人「年齡不設限」。

有趣的是，首戰就與學長呂耀宗拚到黃金得分才勝出，劉文等打趣表示，即便平常與選手對練都是摔4分鐘，但仍感覺正規時間3分鐘很漫長，甚至下半身都是痠的，「第一場真的累到，尤其要比黃金得分，我還想說能不能稍微坐一下。」

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與愛徒楊勇緯合作拿下金牌，劉文等表示很興奮參加比賽，整個過程處於開心、享受比賽狀態。楊勇緯則提到，場下會不斷鼓勵恩師，並提點調整重心、體能分配等細節，「感覺很特別，我覺得現在的選手都要向這些老師學習，尤其前幾天看到『噴射機阿嬤』跑步，真的很勵志。」

楊勇緯指出，每個階段都在學習，也會把當教練這段過程應用在比賽上，讓自己變得更成長，甚至把勝負看得比較開。（編輯：陳仁華）1140521

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